STARTS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

STARTS präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 108,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte STARTS 118,54 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63,29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 59,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at