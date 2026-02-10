STARTS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

STARTS hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 145,57 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 125,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,97 Prozent auf 62,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at