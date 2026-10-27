27.10.2026 09:27:32

Startup granted permit to ship raw rare earths from Malaysia to US for research: CEO

Malaysia has 16.1 million metric tons of rare-earth deposits but lacks the technology to mine and process themWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
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