SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Investment
|
12.05.2026 15:55:38
Startup n8n steigt durch SAP-Investment zum Milliarden-Player auf - Aktie stärker
Das strategische Investment bewerte die junge deutsche Firma mit 5,2 Milliarden US-Dollar, teilte n8n-Gründer und -Chef Jan Oberhauser am Dienstag mit. Das sei mehr als doppelt so viel wie bei einer Finanzierungsrunde rund ein Jahr zuvor. Die Berliner machten die Ankündigung am Rande der SAP-Kundenmesse Sapphire in Orlando (Florida). Eine Investitionssumme nannten das Start-up und der DAX-Konzern allerdings nicht.
SAP will zudem die Technologie von n8n seinen Kunden im SAP-Produktbündel rund um Künstliche Intelligenz (KI) anbieten. Zugleich hat SAP einen Fonds für 100 Millionen Euro aufgelegt, mit dem SAP-Partner bei ihren Kunden die Einführung von KI-Software beschleunigen sollen.
SAP habe Alteigentümern einige Anteile abgekauft, sagte Oberhauser der Nachrichtenagentur Bloomberg im Interview. n8n bietet Software-Automatisierungstools an, mit denen Kunden unter anderem KI-Agenten bauen können.
Die SAP-Aktie notiert via XETRA zwischenzeitlich 0,53 Prozent tiefer bei 143,70 Euro.
/men/jsl/jha
WALLDORF/ORLANDO/BERLIN (dpa-AFX)
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