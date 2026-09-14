MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|
14.09.2026 14:00:03
Startup Nights ziehen ab 2027 in die Messe Zürich
|
MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Basel, 14. September 2026
Die Swiss Startup Association und die MCH Group geben bekannt, dass die Startup Nights ab 2027 neu in der Messe Zürich stattfinden werden. Die Partner haben dazu einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Mit dem Umzug reagieren die Veranstalter auf das starke Wachstum der letzten Jahre und die damit verbundenen Kapazitätsgrenzen am bisherigen Standort in Winterthur.
Die Startup Nights zählen zu den grössten Start-up-Anlässen der Schweiz. 2025 verzeichnete der Anlass mit 9'500 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Rekord. Bis ins Jahr 2030 wollen die Veranstalter ihr Publikum auf 50'000 Personen ausbauen und die internationale Ausstrahlung des Anlasses gezielt stärken. «Mit der Messe Zürich haben wir einen Standort gefunden, der uns die nötige Kapazität gibt, um unser Wachstumsziel von 50'000 Besuchenden bis 2030 zu erreichen und international an Bedeutung zu gewinnen», sagt Gabriel Riedo, Managing Director Startup Nights. «Die Startup Nights 2027 finden am 7. und 8. Oktober erstmals in der Messe Zürich statt. Rund 14'000 Teilnehmende werden erwartet. Gleichzeitig wird das Programm auf bis zu 30 Side Events in und um Zürich erweitert.»
Für die MCH Group ist der Vertragsabschluss mit der Swiss Startup Association mehr als ein Standortwechsel aufgrund von Wachstum. Mit den Startup Nights kommt ein junges, innovatives und dynamisches Ökosystem in die Messe Zürich: Der Anlass bringt Start-ups, Scale-ups, Investorinnen und Investoren, Unternehmen, Hochschulen, Talente, Politik und Öffentlichkeit zusammen und ist damit für die Schweizer Innovations- und Technologieszene von hoher Bedeutung. Im Rahmen der Partnerschaft arbeitet die Swiss Startup Association zudem auch mit weiteren Plattformen der MCH Group zusammen. «Wir freuen uns sehr über diesen Vertragsabschluss und darüber, mit den Startup Nights ein weiteres attraktives Format in unser Portfolio aufzunehmen, das ideal zur Ausrichtung der Messe Zürich passt», so Soraya Da Fonseca, Head of Customer Management Zürich.
Die Messe Zürich bietet den Startup Nights dabei nicht nur zusätzliche Kapazität, sondern auch die Infrastruktur, Professionalität und Skalierbarkeit für das weitere Wachstum und die internationale Ausstrahlung des Formats. «Die Partnerschaft passt zur Strategie der MCH Group, die Messe Zürich verstärkt als Standort für Technologie, Innovation und Zukunftsthemen zu positionieren: Bereits in diesem Jahr fanden dort mit der Microsoft AI Tour und dem AWS Summit zwei grosse Tech-Anlässe statt, welche die Startup Nights ideal ergänzen», sagt Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events, MCH Group. «Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit ein Signal, dass die MCH Group Zürich als Standort für zukunftsorientierte, technologiegetriebene und wachstumsstarke Formate weiter stärken will.»
Über die MCH Group
Media Contact
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 200 20 20
|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2398664
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2398664 14.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MCH
|
14:00
|Startup Nights ziehen ab 2027 in die Messe Zürich (EQS Group)
|
09.09.26
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MCH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MCH-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.08.26
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MCH von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.07.26
|Questex Fierce Pharma und die MCH Group lancieren die «Fierce Pharma Week Europe» im Juni 2027 in Basel (EQS Group)