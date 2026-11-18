Starward Industries Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Starward Industries Spolka Akcyjna Bearer -0,170 PLN je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Starward Industries Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 441,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at