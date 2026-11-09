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09.11.2026 06:31:29
Starwood Property Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Starwood Property Trust stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 489,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 534,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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