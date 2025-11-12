Starwood Property Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Starwood Property Trust hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Starwood Property Trust 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 489,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Starwood Property Trust 487,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at