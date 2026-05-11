Starwood Property Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Starwood Property Trust veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Starwood Property Trust ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 513,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at