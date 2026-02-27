Starwood Property Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Starwood Property Trust hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 506,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Starwood Property Trust einen Umsatz von 448,3 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,15 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,88 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,88 Prozent präsentiert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,84 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at