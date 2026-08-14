Starwood Real Estate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Starwood Real Estate hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Starwood Real Estate ein EPS von -0,490 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 398,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at