Starwood Real Estate Income Trust Aktie
ISIN: US85570X4051
|
30.04.2026 02:49:36
Starwood real estate fund halts redemptions as bet on lower interest rates bites
Move comes after fund restricted investors’ liquidity rights two years agoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Starwood Real Estate Income Trust Inc Registered Shs -I-
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