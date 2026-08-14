Starwood Real Estate vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Starwood Real Estate hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Starwood Real Estate hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 398,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 394,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at