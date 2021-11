Starwood will bei CA Immo Geld sehen - Aktie schwächer

Die CA Immo wird dazu nach Konsultation des Aufsichtsrats eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die voraussichtlich am 30. November virtuell stattfinden soll, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Starwood will 5 Euro je ausgegebener Aktie.

In Summe würden damit 504 Mio. Euro zusätzlich an alle Aktionäre ausbezahlt, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag zur APA.

Der amerikanische Eigner Starwood, der über das Beteiligungsvehikel SOF-11 Klimt CAI S.? r.l. 57 Prozent an der CA Immo hält, hatte am 3. November die Ausschüttung einer Sonderdividende und die Einberufung einer außerordentlichen Aktionärsversammlung beantragt.

Die geforderte Sonderdividende solle in zwei Tranchen zu jeweils 2,50 Euro pro Aktie im Dezember 2021 und im März 2022 an alle Aktionäre ausgezahlt werden.

"Aus heutiger Sicht haben die vom Mehrheitsaktionär beantragten Sonderausschüttungen keine Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der CA Immo als führender Investor, Manager und Entwickler von hochwertigen, modernen Büroimmobilien in zentraleuropäischen Metropolstädten mit Ankermarkt Deutschland", so die CA Immo.

Die reguläre Dividende für das Geschäftsjahr 2020 betrug 1 Euro je Aktie. Die CA Immo erzielte einen Nettogewinn in Höhe von 254 Mio. Euro. Die von Starwood verlangte Sonderausschüttung für die CA-Immo-Aktionäre beträgt also rund das Doppelte des Jahresgewinns.

In Wien fällt die CA Immo-Aktie aktuell um 0,13 Prozent auf 38,90 Euro.

