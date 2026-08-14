Starzen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Starzen lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 45,80 JPY. Im letzten Jahr hatte Starzen einen Gewinn von 32,28 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Starzen 119,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at