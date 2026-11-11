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11.11.2026 06:31:29
Starzen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Starzen hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,66 JPY gegenüber 16,54 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Starzen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 111,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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