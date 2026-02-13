Starzen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Starzen hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 62,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 60,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent auf 124,04 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at