State Bank of India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

State Bank of India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,15 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD sowie einen Umsatz von 6,86 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at