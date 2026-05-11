State Bank of India (GDR): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

State Bank of India (GDR) hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

State Bank of India (GDR) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,54 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,78 Milliarden USD – eine Minderung von 4,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,73 Milliarden USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,32 USD. Im Vorjahr waren 10,28 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 80,31 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte State Bank of India (GDR) einen Umsatz von 77,85 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at