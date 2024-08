State Bank of India (GDR): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

State Bank of India (GDR) hat am 03.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 18,24 Milliarden USD gegenüber 16,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at