State Bank of India (GDR) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

State Bank of India (GDR) hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,55 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,14 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at