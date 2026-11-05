State Bank of India (GDR) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

State Bank of India (GDR) ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat State Bank of India (GDR) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

State Bank of India (GDR) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat State Bank of India (GDR) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 20,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at