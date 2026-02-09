State Bank of India (GDR): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

State Bank of India (GDR) hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD erwirtschaftet worden.

State Bank of India (GDR) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,84 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at