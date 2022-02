State Bank of India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

State Bank of India hat sich am 05.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 9,45 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte State Bank of India 5,80 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 393,61 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 380,66 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 10,17 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 407,25 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at