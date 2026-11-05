State Bank of India legte Quartalsergebnis vor

State Bank of India hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 27,47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 877,56 Milliarden INR – ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem State Bank of India 1 758,98 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 23,58 INR je Aktie sowie einen Umsatz 659,89 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at