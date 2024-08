State Bank of India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

State Bank of India hat am 03.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,65 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 521,25 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1 323,33 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 18,34 INR sowie einem Umsatz von 506,97 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

