State Bank of India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

State Bank of India hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,09 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,12 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 856,48 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1 678,54 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at