State Bank of India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

State Bank of India hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei State Bank of India noch ein Gewinn pro Aktie von 2,54 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 10,28 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 80,32 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 77,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at