09.02.2026 06:31:29
State Bank of India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
State Bank of India hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat State Bank of India im vergangenen Quartal 20,84 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte State Bank of India 19,88 Milliarden USD umsetzen können.
