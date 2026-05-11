State Bank of India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

State Bank of India veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,28 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21,96 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 810,79 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 795,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 91,16 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 86,91 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7 096,17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte State Bank of India 6 581,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at