State Bank of India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

State Bank of India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 26,12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei State Bank of India noch ein Gewinn pro Aktie von 23,76 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1 800,62 Milliarden INR gegenüber 1 669,92 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at