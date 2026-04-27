China Merchants Holdings Aktie
WKN: 884558 / ISIN: HK0144000764
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27.04.2026 06:37:38
State-owned China Merchants Group joins sale talks for CK Hutchison’s troubled ports
PORTS operator China Merchants Group is in talks to join a consortium seeking to buy dozens of CK Hutchison Holdings’ ports, people...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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