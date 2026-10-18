State Street Aktie

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WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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18.10.2026 18:37:28

State Street: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 14, 2026, State Street (NYSE:STT) reported a 33% year-over-year increase in per-share earnings to $3.69 and 13% year-over-year growth in total revenue to $4 billion. Fee-based revenue and interest margin expansion demonstrate that scale and pricing power are driving operating efficiency. Three key takeaways from management's comments highlight the long-term outlook.

State Street expanded its reach into servicing registered investment advisors (RIAs), or independent wealth management firms, by pairing its front-office software with custody services. Winning large advisor mandates validates its strategy to capture growing individual investor asset pools.

Demand for private credit and alternative asset administration continues to accelerate as institutional portfolios diversify. The company uses specialized software and administrative capabilities to capture higher-margin private market servicing fees.

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