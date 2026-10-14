Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
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14.10.2026 14:02:07
State Street, Fastenal And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday’s Pre-Market Session
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