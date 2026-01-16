State Street Aktie

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

16.01.2026 13:41:16

State Street Corp. Q4 Profit Drops

(RTTNews) - State Street Corp. (STT) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $747 million, or $2.42 per share. This compares with $783 million, or $2.46 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.3% to $3.66 billion from $3.41 billion last year.

State Street Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $747 Mln. vs. $783 Mln. last year. -EPS: $2.42 vs. $2.46 last year. -Revenue: $3.66 Bln vs. $3.41 Bln last year.

