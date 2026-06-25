State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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25.06.2026 22:19:58
State Street Energy ETF vs Alerian MLP ETF: Which Is the Better Energy Fund?
Choosing between State Street Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLE) and Alerian MLP ETF (NYSEMKT:AMLP) requires weighing the State Street fund's low costs against the Alerian fund's high-yield infrastructure focus.Both funds target the energy sector, but through vastly different lenses. One tracks the broad energy giants of the S&P 500, while the other isolates the niche world of master limited partnerships that operate pipelines and storage facilities moving North American fuel.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the closing price of June 23..Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
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|State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
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