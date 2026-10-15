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15.10.2026 06:31:29
State Street präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
State Street hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte State Street ein EPS von 2,78 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,06 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte State Street einen Umsatz von 5,49 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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