State Street stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

State Street äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 2,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte State Street 2,04 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat State Street mit einem Umsatz von insgesamt 5,61 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at