State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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14.10.2026 16:49:35

State Street Stock Falls 8% Despite Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - State Street Corp. (STT) is down 7.64 percent, losing $13.29 to $160.81 on Wednesday. The decline comes despite the financial services company reporting a 27 percent increase in third-quarter net income, supported by higher net interest income and fee revenue. Net income rose to $1.09 billion, or $3.69 per share, from $861 million, or $2.78 per share, a year earlier.

State Street is currently trading at $160.81, down from the previous close of $174.10 after opening at $161.90 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $156.50 and $163.90 during the session. Trading volume stands at about 732,000 shares, compared with an average volume of 1.90 million shares.

Third-quarter revenue increased 13 percent to $4.00 billion from $3.55 billion, with fee revenue rising 11 percent to $3.14 billion and net interest income climbing 21 percent to $864 million. The company recorded a $4 million benefit for credit losses, compared with a $9 million provision a year earlier. State Street also reported a 16 percent year-over-year increase in assets under management. Shares have traded between $104.64 and $195.93 over the past 52 weeks.

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