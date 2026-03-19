State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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19.03.2026 13:08:00
State Street strategist still sees three rate cuts in 2026. The market expects zero.
A strategist at State Street Bank said he was surprised that the market doesn’t expect the Federal Reserve to cut interest rates — and is still predicting three cuts this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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