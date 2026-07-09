State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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09.07.2026 14:15:01
State Street vs. iShares: Which Global ETF Offers Better Value?
The State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) offers broader geographic exposure and a lower expense ratio than the iShares MSCI World ETF (NYSEMKT:URTH).Both funds serve as core global equity holdings, but they define global differently. While URTH tracks developed markets, SPGM includes emerging markets and a wider range of market capitalizations, providing a more comprehensive slice of international stocks for a fraction of the cost.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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