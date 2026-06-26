State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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26.06.2026 13:45:01
State Street vs. Vanguard: Which Energy ETF Stands Out in 2026?
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLE) offers higher yields and lower costs via a narrow S&P 500 basket, whereas Vanguard Energy ETF (NYSEMKT:VDE) provides broader diversification across the domestic energy market.Energy markets often move in lockstep with commodity prices, but the internal composition of an ETF can significantly alter the risk profile. Investors choosing between these two funds are essentially deciding between a concentrated bet on industry titans or a broader look at the entire American energy ecosystem.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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