State Street: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
State Street hat am 16.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 5,61 Milliarden USD gegenüber 5,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte State Street ein EPS von 8,21 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22,63 Milliarden USD, während im Vorjahr 21,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
