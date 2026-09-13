State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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13.09.2026 23:24:42
State Street XLV vs. iShares IXJ: Here's How These Healthcare ETFs Stack Up for Investors
Choosing among healthcare funds often comes down to the desired geographic scope and the entry price.
The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLV) provides low-cost access to domestic healthcare leaders, while the iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) offers broader geographic diversification, making the choice a trade-off between domestic efficiency and global breadth.
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