State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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13.09.2026 23:24:42

State Street XLV vs. iShares IXJ: Here's How These Healthcare ETFs Stack Up for Investors

Choosing among healthcare funds often comes down to the desired geographic scope and the entry price.

The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLV) provides low-cost access to domestic healthcare leaders, while the iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) offers broader geographic diversification, making the choice a trade-off between domestic efficiency and global breadth.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G- 20,08 1,31% State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
State Street Corp. 164,65 -1,05% State Street Corp.

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