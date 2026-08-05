State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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05.08.2026 21:02:01
State Street XLV vs VanEck BBH: Which Healthcare ETF Is the Better Buy in 2026?
The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLV) offers broad-sector exposure with a lower cost, while VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) provides targeted, concentrated access to biotechnology leaders.Both funds serve as foundational tools for capturing growth in the medical space, but operate with different levels of specificity. The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF represents the broad healthcare landscape within the S&P 500, while the VanEck Biotech ETF targets companies specializing in genetic research and diagnostic technologies.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on July 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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