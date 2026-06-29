Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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29.06.2026 21:42:57
State Street's RWO or Xtrackers' HAUZ: Which Real Estate ETF Is the Better Buy?
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEMKT:RWO) offers broader geographic reach including the U.S., while Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) provides a lower-cost, international-only play on property.Investors seeking real estate exposure often choose between domestic, international, or global portfolios. This comparison evaluates how RWO, which tracks a global index of property-related companies, stacks up against HAUZ, which specifically targets developed and emerging markets outside the United States. The State Street fund aims for a broad approach by capturing property owners across the globe, whereas the Xtrackers fund focuses on the diversification benefits of non-U.S. assets. This choice impacts not only geographic concentration but also cost and potential total return.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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