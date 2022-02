Die Lage in der Ukraine macht auch Vodafone und seine Mitarbeitenden tief betroffen. Unsere Gedanken sind bei denen, die in diesen Stunden unter Angst, Krieg und Zerstörung leiden müssen.Damit Familienmitglieder, Verwandte und Freunde in Kontakt bleiben können, haben wir folgende Maßnahmen getroffen:Telefonate und SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz in die Ukraine sind ab sofort kostenlos. Für unsere Kundinnen und Kunden, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, entfallen ab sofort die Roaming-Gebühren.Über die Vodafone Foundation werden wir bis zu 500.000 Euro an Hilfsorganisationen in Tschechien, Rumänien und Ungarn spenden. Und so die in diesen Stunden ankommenden Flüchtlinge unterstützen.Der Beitrag Statement zur Lage in der Ukraine erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.