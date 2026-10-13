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13.10.2026 11:00:44
States Now Have to Decide How to Spend Meta’s Settlement Billions
Previous agreements with the tobacco and opioid industries show the difficulty of putting the money in the right hands.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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