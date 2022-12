Statistik Austria: Erzeugerpreise leicht rückläufig, starkes Plus zum Vorjahresmonat

Der Erzeugerpreisindex für den Produzierenden Bereich der Statistik Austria weist für den November gegenüber dem Vormonat ein Minus von 1,1 Prozent auf, gegenüber dem Vorjahresmonat gab es allerdings ein Plus von 15,4 Prozent.

Im Oktober und September 2022 hatte die Jahresveränderungsrate plus 18,5 bzw. 22,1 Prozent betragen. Die Energiepreise stiegen im November im Jahresvergleich um 39,7 Prozent, Vorleistungsgüter wurden um 9,3 Prozent teurer.

"Im Jahresabstand hat der Anstieg der Erzeugerpreise im November zum zweiten Mal in Folge an Dynamik verloren. Zudem sind die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vormonat zum ersten Mal seit Mai 2020 gesunken. Das spricht für einen eher gedämpften Verlauf bei der weiteren Inflationsentwicklung, auch wenn die Unsicherheiten groß sind", erklärte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag.

Die Preise für Konsumgüter stiegen im November im Jahresabstand um 8 Prozent. Ausschlaggebend waren die Teuerungen für haltbar gemachtes Fleisch und Fleischerzeugnisse mit plus 14,8 Prozent, Milch und Milcherzeugnisse mit 22 Prozent sowie für Back- und Teigwaren mit 16,9 Prozent, rechneten die Statistiker vor.

stf/kan

APA