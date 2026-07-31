Lebensmittelpreise im Blick 31.07.2026 16:45:00

Statistik Austria: Juli-Inflation laut Schnellschätzung gefallen

Statistik Austria: Juli-Inflation laut Schnellschätzung gefallen

Die Inflation ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen.

Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Im Juli sanken die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol um 0,1 Prozent, nachdem sie im Juni noch um 1,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen waren. Größter Inflationstreiber blieben indessen die Dienstleistungen.

bel/kre

APA

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